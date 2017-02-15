Верратти: "Я не хочу уходить из "ПСЖ"

15 февраля 2017 23:45

Полузащитник итальянской сборной Марко Верратти заявил о том, что не собирается уходить из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", за который выступает уже несколько сезонов, отметив, что его слова про "Барселону" неправильно истолковали.Ранее в зарубежной прессе появилось интервью Верратти, в котором он говорил о том, что любой игрок хотел бы выступать за "Барселону"."Есть сообщение о том, что я сказал, что хочу играть за "Барселону". Я никогда не говорил этого. Вы знаете, это мое желание выигрывать здесь в Париже. Даже если бы мы проиграли снова "Барселоне" сегодня, я бы не изменил свое мнение. Я верю в мой клуб", - сказал Верратти после победы "ПСЖ" в матче с "Барселоной" со счетом 4:0.Поделиться: