Хави: "Гвардиола заинтересован в Уилшире"

15 февраля 2017 23:15

Бывший игрок сборной Испании и футбольного клуба "Барселона" Хави заявил о том, что нынешний главный тренер английской команды "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в полузащитнике сборной Англии Джеке Уилшире.Хави рассказал в своем интервью о том, что 25-летний футболист "Арсенала" полностью вписывается в игровую философию наставника "горожан". Испанец отметил, что он разговаривал с Гвардиолой по поводу Уилшире, когда тот в составе "канониров" играл против "Барселоны" в Лиге чемпионов, тогда молодой англичанин впечатлил своей игрой всех. Хави также сказал, что игроки имеющие такие характеристики нравятся Гвардиоле, и он может попробовать его подписать в "Манчестер Сити".Поделиться: