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Видаль не собирается переходить из "Баварии" в "Челси"

15 февраля 2017 22:17
Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил о том, что все сообщения о том, что может состояться его трансфер из мюнхенской "Баварии" в лондонский "Челси" являются только слухами, и у него нет желания уезжать из Бундеслиги.
Видаль не собирается переходить из "Баварии" в "Челси"

Видаль не имеет никакого намерения воссоединиться с Антонио Конте в "Челси", потому что нет никаких оснований для того, чтобы покинуть "Баварию".

"Это всего лишь слухи, которые часто появляются. В конце концов, я играл три очень успешных года под руководством тренера Конте в "Ювентусе". Но нет никакой причины для меня, чтобы оставить "Баварию". Я ношу эту майку с гордостью. Я чувствую себя счастливым, моя жена и дети чувствуют себя счастливыми", - сказал Видаль.
Категория: Трансферы Германия, Трансферы Бавария Мюнхен, Трансферы Челси
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