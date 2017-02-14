Видаль не собирается переходить из "Баварии" в "Челси"

15 февраля 2017 22:17

Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил о том, что все сообщения о том, что может состояться его трансфер из мюнхенской "Баварии" в лондонский "Челси" являются только слухами, и у него нет желания уезжать из Бундеслиги.Видаль не имеет никакого намерения воссоединиться с Антонио Конте в "Челси", потому что нет никаких оснований для того, чтобы покинуть "Баварию"."Это всего лишь слухи, которые часто появляются. В конце концов, я играл три очень успешных года под руководством тренера Конте в "Ювентусе". Но нет никакой причины для меня, чтобы оставить "Баварию". Я ношу эту майку с гордостью. Я чувствую себя счастливым, моя жена и дети чувствуют себя счастливыми", - сказал Видаль.Поделиться: