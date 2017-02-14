"Бавария" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 февраля 2017 21:46

Мюнхенская "Бавария" сегодня на своем стадионе сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. В последние несколько лет эти соперники очень часто встречаются на стадиях плей-офф, и каждый раз "Бавария" проходила дальше. На этот раз у "Арсенала" есть чуть больше шансов на общий успех, тем не менее, сегодня на своем поле мюнхенский клуб скорее всего победит.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария Мюнхен" - "Арсенал Лондон" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало трансляции запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: