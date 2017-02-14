"Реал Мадрид" - "Наполи", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 февраля 2017 21:41

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет сегодня на своем поле в матче 1/8 финала против итальянской команды "Наполи", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. "Королевский клуб" явный фаворит в этом матче да и во всем противостоянии, тем не менее, свое преимущество надо доказывать на поле во время игры. И скорее всего, "Реал" сможет обыграть "Наполи" при своих зрителях.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Наполи" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" а также на портале gooool.org, начало трансляции запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: