"Бенфика" - "Боруссия Д", прогноз, прямая онлайн трансляция

14 февраля 2017 20:44

Португальская команда "Бенфика" сыграет сегодня в первом матче одной восьмой финала Лиги чемпионов против немецкого клуба "Боруссия Дортмунд", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. На своем поле португальский клуб очень уверенно играет, и гостям будет достаточно непросто сегодня. Тем не менее, есть вероятность того, что соперники сыграют вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "Бенфика" - "Боруссия Дортмунд" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало трансляции состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: