"ПСЖ" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

14 февраля 2017 20:39

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем поле против испанской команды "Барселона", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. "Парижане" не являются фаворитом в этом противостоянии, тем более. что в этом сезоне они не так убедительны, как в прошлом. И есть вероятность того, что на своем поле "ПСЖ" все же сможет сыграть вничью с одним из претендентов на победу во всем турнире.Прямая онлайн видео трансляция матча Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" будет доступна на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало трансляции состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: