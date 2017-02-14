Моуринью хочет пригласить в "Манчестер Юнайтед" Белотти

14 февраля 2017 19:39

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет пополнить свой состав молодым нападающим сборной Италии и команды "Торино" Андреа Белотти, ярко проявившего себя в нынешнем сезоне.Ранее сообщалось о том, что ряд больших английских клубов заинтересованы в 23-летнем форварде "туринцев", среди них назывался и лондонский "Челси". И как стало известно недавно, "манкунианцы" отправили своих скаутов в Италию для того, чтобы те посмотрели на игру Белотти во время матчей Серии А, чтобы оценить его игровые качества.Отметим, что на текущий момент Андреа забил в чемпионате Италии 2016/2017 уже 17 голов.Поделиться: