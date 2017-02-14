"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются Малкомом из "Бордо"

14 февраля 2017 19:14

Юный бразильский нападающий французской команды "Бордо" Малком попал в сферу трансферных интересов сразу двух больших английских футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".Сообщается о том, что "манкунианцы" и "мерсисайдцы" отправляли своих скаутов во Францию для того, чтобы те посмотрели в деле на 19-летнего бразильца во время матча Лиги 1, в котором "Бордо" принимал на своем поле столичный "Пари Сен-Жермен" (встреча завершилась поражение хозяев поля со счетом 0:3). Отмечается то, что два английских топ-клуба рассматривают вариант подписания Малкома в конце текущего сезона.Поделиться: