"Манчестер Юнайтед" интересуется Фабиньо из "Монако"

13 февраля 2017 16:23

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов летом попробовать подписать молодого защитника сборной Бразилии Фабиньо, который успешно выступает в составе французской команды "Монако".При этом отмечается, что "манкунианцы" не единственные кто заинтересован в 23-летнем бразильце, конкуренцию "МЮ" в этом вопросе могут составить английские команды "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также испанская "Барселона".Отметим то, что в нынешнем сезоне Фабиньо очень успешно выступает в составе "Монако", за который сыграл на текущий момент в чемпионате Франции в 24-матчах, при этом записав на свой счет пять забитых голов.Поделиться: