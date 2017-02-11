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"Манчестер Юнайтед" интересуется Фабиньо из "Монако"

13 февраля 2017 16:23
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов летом попробовать подписать молодого защитника сборной Бразилии Фабиньо, который успешно выступает в составе французской команды "Монако".
"Манчестер Юнайтед" интересуется Фабиньо из "Монако"

При этом отмечается, что "манкунианцы" не единственные кто заинтересован в 23-летнем бразильце, конкуренцию "МЮ" в этом вопросе могут составить английские команды "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также испанская "Барселона".

Отметим то, что в нынешнем сезоне Фабиньо очень успешно выступает в составе "Монако", за который сыграл на текущий момент в чемпионате Франции в 24-матчах, при этом записав на свой счет пять забитых голов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Монако
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