"Манчестер Юнайтед" интересуется Фабиньо из "Монако"
13 февраля 2017 16:23Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов летом попробовать подписать молодого защитника сборной Бразилии Фабиньо, который успешно выступает в составе французской команды "Монако".
При этом отмечается, что "манкунианцы" не единственные кто заинтересован в 23-летнем бразильце, конкуренцию "МЮ" в этом вопросе могут составить английские команды "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также испанская "Барселона".
Отметим то, что в нынешнем сезоне Фабиньо очень успешно выступает в составе "Монако", за который сыграл на текущий момент в чемпионате Франции в 24-матчах, при этом записав на свой счет пять забитых голов. Поделиться: