Верратти: "Любой хотел бы играть за "Барселону"

13 февраля 2017 15:42

Полузащитник сборной Италии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти заявил о том, что не стал бы исключать вариант того, что однажды состоится его трансфер в испанскую команду "Барселона".24-летний футболист признался, что ему будет трудно отказаться от предложения перейти в стан "сине-гранатовых", если таковое поступит."Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в хорошей команде, любой хотел бы играть за "Барселону", она по-прежнему лучшая команда в мире. Приятно, когда меня сравнивают с таким игроком как Хави. То, что команда, как "Барселона" думает о вас является источником гордости и заставляет вас работать", - сказала Марко Верратти.Поделиться: