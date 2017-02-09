"Алавес" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

11 февраля 2017 16:52

Футболистам "Барселоны" сегодня предстоит сыграть на выезде в матче 22-го тура чемпионата Испании против футбольного клуба "Алавес", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 18:15 (московское время).Прогноз. Несмотря на то, что "сине-гранатовых" ждет встреча на чужом поле, где стадион будет поддерживать соперника, у "Барселоны" явные шансы на победу, которая скорее всего и произойдет, менее вероятна ничья.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Алавес" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.Поделиться: