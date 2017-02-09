"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд", прогноз, прямая онлайн трансляция

11 февраля 2017 16:47

Команда "Манчестер Юнайтед" сыграет сегодня в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги на своем поле против футбольного клуба "Уотфорд", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. Подопечные португальского тренера Жозе Моуринью выглядят фаворитами в этом матче и явными претендентами на победу и завоевание очередных трех очков. Скорее всего "манкунианцы" уверенно выиграют".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1" портале gooool.org, ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: