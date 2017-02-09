Трансфер Гризманна в "Манчестер Юнайтед" зависит от Лиги чемпионов

11 февраля 2017 11:20

Возможный трансфер нападающего сборной Франции и мадридского клуба "Атлетико" Антуана Гризманна в английскую команду "Манчестер Юнайтед" зависит их попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.Как сообщается, что Гризманн заинтересован в выступлениях в Лиге чемпионов, и если "манкунианцы" собираются подписать забивного форварда "матрасников", им необходимо завоевать себе место в следующем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.Отметим, что после 24 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от четвертого места, дающего право играть в Лиге чемпионов на два очка, и на пять очков от второго места.Поделиться: