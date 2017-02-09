"Ювентус" интересуется Де Хеа из "Манчестер Юнайтед"

11 февраля 2017 11:06

Действующий чемпион итальянской Серии А туринский клуб "Ювентус" рассматривает вариант подписания голкипера сборной Испании Давида Де Хеа, который в настоящее время является игроком английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что "старая синьора" изначально в качестве замены Буффону рассматривает юное дарование "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, но договориться с "россонери" по его трансферу представляется очень трудным вопросом. В связи с этим, в стане "Ювентуса" обратили свое внимание на Де Хеа, рассматривая его в качестве замены Буффону в будущем.Напомним, что Давид Де Хеа также интересен еще и мадридскому "Реалу".Поделиться: