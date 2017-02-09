"Реал" может продлить контракт с Бензема

11 февраля 2017 10:53

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" может продлить контракт со своим французским нападающим Каримом Бензема в конце текущего сезона, так как заинтересован в том, что форвард продолжал выступать в составе "сливочных".Несмотря на то, что в этом сезоне Бензема забил всего пять голов в 15 матчах чемпионата Испании, тренерский штаб "королевского клуба" рассчитывает на француза, и готов предложить ему продлить свое соглашение еще на пять лет.Напомним, что ранее в зарубежной прессе была информация о том, что в услугах Бензема заинтересованы сразу несколько больших европейских клубов, например в их списке назывался лондонский "Арсенал".Поделиться: