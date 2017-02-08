Трансфер Обамеянга оценивают в 70 миллионов евро

09 февраля 2017 22:53

Возможный трансфер нападающего сборной Габона Пьер-Эмерика Обамеянга из немецкой команды "Боруссия Дортмунд" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" оценивают в 70 миллионов евро.По сообщениям зарубежной спортивной прессы, именно столько "королевскому клубу" придется заплатить "черно-желтым" в качестве компенсации за 27-летнего футболиста, возглавляющего список лучших бомбардиров чемпионата Германии текущего сезона.Напомним, что давно идут разговоры о возможном трансфере Обамеянга из "Боруссии" в мадридский "Реал", да и сам футболист не раз говорил о том, что хочет продолжить карьеру в стане действующих победителей Лиги чемпионов.Поделиться: