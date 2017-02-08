Депай забил первый гол после ухода из "Манчестер Юнайтед"
09 февраля 2017 22:40Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай забил свой первый гол за французский футбольный клуб "Лион", после того, как во время январского трансферного окна ушел из английской команды "Манчестер Юнайтед".
Это событие произошло в матче чемпионата Франции против команды "Нанси", 22-летний нидерландский форвард вышел на замену в середине матча, после чего успел заработать пенальти для своей команды на 54-й минуте, а уже потом и сам забил, тем самым он помог выиграть "Лиону" с крупным счетом.
Напомним, что Мемфис Депай в январе этого года перешел в "Лион" из "Манчестер Юнайтед", где у него практически не было игрового времени на поле.
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