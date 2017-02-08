Депай забил первый гол после ухода из "Манчестер Юнайтед"

09 февраля 2017 22:40

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай забил свой первый гол за французский футбольный клуб "Лион", после того, как во время январского трансферного окна ушел из английской команды "Манчестер Юнайтед".Это событие произошло в матче чемпионата Франции против команды "Нанси", 22-летний нидерландский форвард вышел на замену в середине матча, после чего успел заработать пенальти для своей команды на 54-й минуте, а уже потом и сам забил, тем самым он помог выиграть "Лиону" с крупным счетом.Напомним, что Мемфис Депай в январе этого года перешел в "Лион" из "Манчестер Юнайтед", где у него практически не было игрового времени на поле.Поделиться: