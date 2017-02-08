"Милан" интересуется Обамеянгом и Агуэро

08 февраля 2017 21:43

Итальянский футбольный топ-клуб "Милан" готов ближайшим летом потратиться на трансферы, дабы усилить свой состав одними из лучших игроков в мире на данный момент, речь идет о двух нападающих.Как сообщается итальянской спортивной прессой, новое руководство "россонери" готово выделить около 100 миллионов евро на покупку нападающего сборной Габона и немецкой команды "Боруссия Дортмунд" Пьер-Эмерика Обамеянга и нападающего сборной Аргентины и английской команды "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Отметим, что оба футболиста по информации различных источников, задумываются о том, чтобы сменить свои клубы по окончании сезона.Поделиться: