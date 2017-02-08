Мхитарян: "Манчестер Юнайтед" новый вызов для меня"

08 февраля 2017 21:38

Атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян объяснил почему он решил присоединиться к английскому футбольному клубу "Манчестер Юнайтед", в который он перешел прошлым летом из немецкой команды "Боруссия Дортмунд"."Юнайтед", возможно, не был клубом моей мечты, но для меня они всегда были одними из лучших клубов в мире. "Манчестер Юнайтед больший клуб, больше чем "Боруссия", все это знают, и мы должны просто принять это. Это был новый вызов для меня, от которого я не мог отказаться. Мне трудно понять критику, что я присоединился к "Юнайтед" из-за деньги. Это просто неправильно. Если бы дело было в деньгах, то я перешел бы из "Шахтера" в "Анжи", - сказал Генрих Мхитарян.Поделиться: