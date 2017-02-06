Агуэро из "Манчестер Сити" интересен "Реалу Мадрид"

06 февраля 2017 13:52

Опытный аргентинский нападающий Серхио Агуэро может во время летнего трансферного окна перейти из английской команды "Манчестер Сити" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который в нем заинтересован.Сообщается о том, что по окончании текущего сезона 28-летний форвард "горожан" может уйти из "Манчестер Сити", несмотря на то, что его контракт действует до июня 2019 года. По данным британских спортивных газет, "королевский клуб" давно интересуется Агуэро и рассматривает его в качестве потенциальной замены своему французскому нападающему Кариму Бензема.В нынешнем сезоне на данный момент Серхио Агуэро забил 11 голов в 18 матчах чемпионата Англии.Поделиться: