Зидан уверен, что Мората хочет остаться в "Реале Мадрид"

05 февраля 2017 22:53

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" французский специалист Зинедин Зидан уверен в том, что молодой нападающий сборной Испании Альваро Мората не думает о смене команды во время следующего трансферного окна.Мората не является основным игроком команды Зидана, хотя и успел забить уже шесть голов в чемпионате Испании. Часто появляются сообщения о том, что 24-летний нападающий задумывается о том, чтобы сменить команду, дабы больше играть. На это Зидан ответил тем, что заявил, что Альваро рад выступать в составе "королевского клуба", так как это его дом, и он никуда из него не собирается уходить.Поделиться: