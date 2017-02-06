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Зидан уверен, что Мората хочет остаться в "Реале Мадрид"

05 февраля 2017 22:53
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" французский специалист Зинедин Зидан уверен в том, что молодой нападающий сборной Испании Альваро Мората не думает о смене команды во время следующего трансферного окна.
Зидан уверен, что Мората хочет остаться в "Реале Мадрид"

Мората не является основным игроком команды Зидана, хотя и успел забить уже шесть голов в чемпионате Испании. Часто появляются сообщения о том, что 24-летний нападающий задумывается о том, чтобы сменить команду, дабы больше играть. На это Зидан ответил тем, что заявил, что Альваро рад выступать в составе "королевского клуба", так как это его дом, и он никуда из него не собирается уходить.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
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