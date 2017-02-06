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"Интер" готов дать Антонио Конте на трансферы 400 млн

05 февраля 2017 22:46
Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в приглашении в свою команду главного тренера английской команды "Челси" Антонио Конте, которому руководство готово предложить очень выгодные финансовые условия.
"Интер" готов дать Антонио Конте на трансферы 400 млн

Как сообщается итальянскими спортивными газетами, в стане "нерадзури" готовы предложить Конте заработную плату в размере около 15 миллионов евро в год. Также отмечается, что на усиления состава, руководство "Интера" может выделить главному тренеру около 400 миллионов евро.

Напомним, что ранее Конте тренировал другой итальянский клуб "Ювентус", а сейчас лидирует в чемпионате Англии с лондонской командой "Челси".
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Интер, Трансферы Челси
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