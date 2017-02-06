"Интер" готов дать Антонио Конте на трансферы 400 млн

05 февраля 2017 22:46

Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в приглашении в свою команду главного тренера английской команды "Челси" Антонио Конте, которому руководство готово предложить очень выгодные финансовые условия.Как сообщается итальянскими спортивными газетами, в стане "нерадзури" готовы предложить Конте заработную плату в размере около 15 миллионов евро в год. Также отмечается, что на усиления состава, руководство "Интера" может выделить главному тренеру около 400 миллионов евро.Напомним, что ранее Конте тренировал другой итальянский клуб "Ювентус", а сейчас лидирует в чемпионате Англии с лондонской командой "Челси".Поделиться: