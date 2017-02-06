Серхио Агуэро: "Посмотрим, что будет летом"

05 февраля 2017 22:35

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил о том, что на оставшуюся часть сезона полностью сосредоточен на выступлениях за английский клуб "Манчестер Сити", но летом все может измениться.Агуэро отметил, что готов принести в оставшиеся матчи этого сезона как можно больше своей команде на поле, когда получит возможность играть, а летом уже будет видно, как сложится его дальнейшая карьера, возможно даже произойдет трансфер в другой клуб."Я должен помогать своей команде столько, сколько я могу это сделать в оставшиеся три месяца, что будет потом мы увидим, что клуб захочет сделать со мной", - сказал Серхио Агуэро в своем интервью.Поделиться: