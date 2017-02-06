"Ювентус" - "Интер", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 февраля 2017 17:03

Сегодня в итальянской Серии А состоится главный матч 23-го тура, в котором туринский "Ювентус" принимает на своем поле миланский "Интер", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 (московское время).Прогноз. "Старая синьора" явный фаворит в этом матче, несмотря на то, что "нерадзури" продолжают свою победную серию в чемпионате Италии. Есть вероятность того, что соперники сегодня разойдутся миром и сыграют в результативную ничью, которая будет на пользу "Ювентусу", но не "Интеру".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер" будет показана на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: