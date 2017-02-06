"Манчестер Сити" - "Суонси Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 февраля 2017 15:01

Один из претендентов на медали в этом розыгрыше чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграет в 24-м туре Премьер-лиги на своем поле против команды "Суонси Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 16:30 (московское время).Прогноз. "Горожане" достаточно много теряли очков в последнее время, и сегодня им делать этого нельзя, если они хотят продолжать бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Скорее всего, большая мотивация позволит команде Гвардиолы сегодня выиграть.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Суонси Сити" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и и на портале gooool.org, ее начало состоится в 16:30 по московскому времени.Поделиться: