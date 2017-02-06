"Милан" - "Сампдория", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 февраля 2017 13:31

В 23-м туре чемпионата Италии футболисты "Милана" сыграют на своем домашнем стадионе "Сан-Сиро" против команды "Сампдория", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 14:30 (время московское).Прогноз. Несмотря на статус "россонери", на текущий момент их нельзя назвать явными фаворитами этого противостояния. Тем не менее, на своем поле "Милан" все же должен победить, и есть вероятность того, что это и произойдет сегодня.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Италии "Милан" - "Сампдория" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 2" и и на портале gooool.org, ее начало запланировано на 14:30 по московскому времени.Поделиться: