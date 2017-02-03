"Барселона" рассматривает трансфер Иско из "Реала Мадрид"

04 февраля 2017 13:47

Действующий чемпион Испании команда "Барселона" заинтересована в трансфере молодого атакующего полузащитника нынешнего лидера Примеры мадридского футбольного клуба "Реал" Иско.Сообщается о том, что в стане "сине-гранатовых" рассматривают Иско в качестве возможного приемника своему полузащитнику и многолетнему лидеру Андреасу Иньесте, у которого контракт с "Барселоной" заканчивается летом 2018 года, и он вполне может уйти из команды.Отметим, что Иско не так часто получает игровое время в команде Зинедина Зидана, что регулярно вызывает различные слухи о том, что испанец может уйти из "королевского клуба" по этой причине.Поделиться: