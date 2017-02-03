"Барселона" интересуется Месутом Озилом из "Арсенала"

04 февраля 2017 12:46

Испанская команда "Барселона" рассматривает вариант возможного трансфера опытного атакующего полузащитника сборной Германии Месута Озила, на данный момент являющегося игроком английского клуба "Арсенал".Сообщается о том, что в стане "сине-гранатовых" заинтересованы в 28-летнем игроке "канониров", и готовы летом попробовать договориться по его трансферу, тем более, что по данным британских спортивных газет, руководству "Арсенала" не удалось пока договориться с Озилом по поводу продления его действующего контракта.Напомним, что Месут Озил ранее уже выступал в чемпионате Испании в составе мадридского "Реала", принципиального соперника "Барселоны".Поделиться: