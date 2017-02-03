"Челси" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 февраля 2017 12:30

В 24-м туре чемпионата Англии по футболу сезона 2016/2017 состоится главный матч между лондонскими командами "Челси" и "Арсенал", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:30 (московское время).Прогноз. Явного фаворита в таком противостоянии быть не может по определению, так как в каком бы состоянии не была та или иная команда, в такой встрече любой соперник может победить. Тем не менее, есть вероятность того, что "Арсенал" выиграет, как в прошлом матче между этими командами.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Челси" - "Арсенал" состоится на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало в 15:30 по московскому времени.Поделиться: