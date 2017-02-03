"Арсенал" интересуется Килиан Мбаппе из "Монако"

03 февраля 2017 15:14

Английский футбольный клуб "Монако" заинтересовался юным нападающим французской команды "Монако" Килианом Мбаппе, которого главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже сравнивает с Тьерри Анри.Босс Канониров внимательно следит за прогрессом талантливого футболиста "монегасков" и полагает, что тот может следовать путь карьеры легендарного форварда Анри.Мбаппе, как Анри, может быть, не полностью, но это правда, что у него есть подобные качества. Талант и потенциал у них похож", - сказал Арсен Венгер в своем интервью зарубежных спортивным журналистам по поводу юного нападающего "Монако" Килиане Мбаппе.Поделиться: