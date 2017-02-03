Ракитич связывает свое будущее с "Барселоной"

03 февраля 2017 15:05

Полузащитник хорватской сборной Иван Ракитич связывает свое будущее с испанской командой "Барселона", из которой в ближайшее время никуда не собирается уходить, несмотря на различные слухи в прессе.Ранее сообщалось о том, что Ракитичем интересуется несколько команд, и что он может уйти из стана "сине-гранатовых". На что сам Ракитич недавно заявил: "Мое будущее принадлежит исключительно "Барселоне". Я хочу продолжать играть здесь и выигрывать трофеи, так как это мой клуб. Клуб уже готовит новый контракт для меня в течение ближайшего времени, а это означает, что мое будущее в "Барселоне" вполне безопасно", - сказал Иван Ракитич.Поделиться: