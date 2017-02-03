Джо Харт может остаться в "Торино"

03 февраля 2017 14:50

Опытный голкипер сборной Англии Джо Харт может после текущего сезона остаться в стане итальянского футбольного клуба "Торино", за который выступает на текущий момент на правах аренды, будучи игроком "Манчестер Сити".Как заявили представители итальянской команды, они не отказываются от полного выкупа прав на 29-летнего стража ворот "горожан" по окончании текущего сезона, когда закончится арендное соглашение. Тем не менее, есть одно небольшое препятствие, а именно большая заработная плата Харта, которую он имеет в "Манчестер Сити". Как отмечается, в "Торино" нет возможности столько платить английскому вратарю, сколько он зарабатывает по контракту с манчестерским клубом.Поделиться: