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Джо Харт может остаться в "Торино"

03 февраля 2017 14:50
Опытный голкипер сборной Англии Джо Харт может после текущего сезона остаться в стане итальянского футбольного клуба "Торино", за который выступает на текущий момент на правах аренды, будучи игроком "Манчестер Сити".
Джо Харт может остаться в "Торино"

Как заявили представители итальянской команды, они не отказываются от полного выкупа прав на 29-летнего стража ворот "горожан" по окончании текущего сезона, когда закончится арендное соглашение. Тем не менее, есть одно небольшое препятствие, а именно большая заработная плата Харта, которую он имеет в "Манчестер Сити". Как отмечается, в "Торино" нет возможности столько платить английскому вратарю, сколько он зарабатывает по контракту с манчестерским клубом.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Торино, Трансферы Манчестер Сити
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