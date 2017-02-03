"Атлетико Мадрид" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

01 февраля 2017 21:32

В полуфинальном матче Кубка Испании 2016/2017 сегодня сыграют футбольные клубы "Атлетико Мадрид" и "Барселона", прямая онлайн видео трансляция этой встречи со стадиона "Висенте Кальдерон" начнется в 23:00 (время московское).Прогноз. "Матрасники" уже давно всех приучили к тому, что на своем поле они являются мощной силой, способной обыграть любого соперника, в том числе и "сине-гранатовых". Учитывая то, что это будет первый из двух матчей 1/2 финала, "Атлетико" может выиграть с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча 1/2 финала Кубка Испании "Атлетико Мадрид" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.Поделиться: