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"Атлетико Мадрид" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

01 февраля 2017 21:32
В полуфинальном матче Кубка Испании 2016/2017 сегодня сыграют футбольные клубы "Атлетико Мадрид" и "Барселона", прямая онлайн видео трансляция этой встречи со стадиона "Висенте Кальдерон" начнется в 23:00 (время московское).
"Атлетико Мадрид" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. "Матрасники" уже давно всех приучили к тому, что на своем поле они являются мощной силой, способной обыграть любого соперника, в том числе и "сине-гранатовых". Учитывая то, что это будет первый из двух матчей 1/2 финала, "Атлетико" может выиграть с минимальным преимуществом.

Прямая онлайн видео трансляция матча 1/2 финала Кубка Испании "Атлетико Мадрид" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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