"Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

01 февраля 2017 21:19

Сегодня один из сильнейших английских футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура Премьер-лиги сыграет на своем поле против команды "Халл Сити", начало прямой онлайн видео трансляции запланировано на 23:00 (московское время).Прогноз. Подопечные португальского тренера Жозе Моуринью находятся в отличной форме, и готовы сегодня завоевать очередные три очка, которые так необходимы для продолжения борьбы за самые высокие места. Вероятно "манкунианцы" выиграют с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Халл Сити" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", ее начало в 23:00 по московскому времени.Поделиться: