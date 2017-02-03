Официально состоялся трансфер Ивановича из "Челси" в "Зенит"

01 февраля 2017 20:47

Сербский центральный защитник Бранислав Иванович официально перешел из английской команды "Челси" в российский футбольный клуб "Зенит", об этом заявили представители "сине-бело-голубых".Сообщается о том, что опытный 32-летний футболист подписал в санкт-петербургской командой контракт, рассчитанный на два с половиной года, при этом есть возможность продления этого соглашения еще на один сезон.Напомним, что в составе "Челси" Бранислав Иванович выступал с 2008 года, за это время смог выиграть практически все трофеи, которые бывают на клубном уровне, в том числе и Лиги чемпионов с Лигой Европы.Поделиться: