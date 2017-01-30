"Манчестер Юнайтед" хотел продать Бекхэма в "Барселону"

30 января 2017 18:22

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил о том, что в 2003 году "Манчестер Юнайтед" чуть не продал его в испанскую команду "Барселона" без его ведома, договорившись о его трансфере за спиной.Бекхэм рассказал журналистам о том, что когда он отдыхал в США в межсезонье, "манкунианцы" договорились о его трансфере в стан "сине-гранатовых", хотя сам футболист если и собирался уходить, то только в мадридский "Реал", что в итоге потом и произошло. Тогда "королевский клуб "заплатил "Манчестер Юнайтед" за трансфер Дэвида Бекхэма в качестве отступных 35 миллионов евро, что по тем временам было очень много.Поделиться: