Состоялся официальный трансфер Пайета из "Вест Хэма" в "Марсель"

30 января 2017 17:54

Сегодня официально состоялся трансфер атакующего полузащитника сборной Франции Димитри Пайета из английского футбольного клуба "Вест Хэм Юнайтед" в французскую команду "Марсель".29-летний футболист уже прошел медицинское обследование, после чего поставил свою подпись под контрактом с "Марселем", который будет рассчитан на четыре с половиной года. Футболист уже был представлен средствам массовой информации на специальной пресс-конференции в качестве новичка команды. Отмечается, что за трансфер Пайета "Марсель" заплатил "молотобойцам" 25 миллионов фунтов стерлингов.Напомним, что в 2015 году Димитри Пайет перешел в "Вест Хэм" как раз из "Марселя", в который теперь снова вернулся.Поделиться: