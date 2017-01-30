"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Гризманна

29 января 2017 14:48

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готов побороться с другой английской командой "Манчестер Юнайтед" за трансфер нападающего сборной Франции Антуана Гризманна, выступающего в составе мадридского "Атлетико".Ранее сообщалось о том, что "манкунианцы" заинтересованы в Гризманне, и рассматривают вариант его покупки во время летнего трансферного окна, при этом отмечается то, что на это "Манчестер Юнайтед" готов потратить около 85 миллионов фунтов стерлингов. Но как стало известно недавно, лондонский клуб "Арсенал" готов включиться в борьбу за подписание нападающего "матрасников", составив конкуренцию в этом вопросе "МЮ".Поделиться: