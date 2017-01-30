﻿

Мората не собирается уходить из "Реала"

29 января 2017 14:35
Нападающий сборной Испании Альваро Мората преуменьшает значение слухов по поводу его возможного ухода из мадридского футбольного клуба "Реал", о чем так часто пишут различные зарубежные спортивные газеты.
Мората не собирается уходить из "Реала"

Ранее регулярно в преддверии январского трансферного окна появлялись новости о том, что Мората может уйти из "королевского клуба", так как не получает достаточно много игрового времени в команде Зинедина Зидана. Тем не менее, сам футболист отметил тот факт, что собирается продолжать выступления в составе мадридского "Реала" и на данный момент совсем не думает о том, чтобы сменить команду в ближайшем будущем.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru