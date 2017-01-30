"Бетис" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

29 января 2017 13:03

Сегодня в матче 20-тура чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Бетис" сыграет на своем поле с командой "Барселона", прямая онлайн видео трансляция этой интересной встречи начнется в 14:00 (московское время).Прогноз. Команда Луиса Энрике продолжает погоню за лидером турнира мадридским клубом "Реал", и "сине-гранатовым" нельзя терять очки, так как "королевский клуб" может значительно оторваться от "Барселоны". Несмотря на гостевой матч, "каталонцы" могут сегодня победить.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Бетис" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.Поделиться: