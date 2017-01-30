Близок трансфер Джефферсона Фарфана в московский "Локомотив"

28 января 2017 22:45

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан прошел медицинское обследование в стане российского футбольного клуба "Локомотив Москва", с которым в ближайшее время может подписать контракт.Сообщается о том, что 32-летний форвард присоединится к "железнодорожникам" на правах свободного агента, так как еще в октябре прошлого года у него закончилось соглашение с футбольным клубом из Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Джазира", за который перуанский нападающий успел сыграть в двенадцати матчах чемпионата, записав на свой счет четыре забитых гола.В Европе Джефферсон Фарфан хорошо известен по выступлениям за немецкий "Шальке-04" и нидерландский "ПСВ".Поделиться: