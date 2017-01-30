"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

28 января 2017 16:39

Один из лидеров английского чемпионата команда "Манчестер Сити" сыграет сегодня в матче 1/16 финала Кубка Англии на выезде против клуба "Кристал Пэлас", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. По всей видимости, несмотря на статус гостевой встречи, в этом матче у подопечных испанского тренера Хосепа Гвардиолы не должно возникнуть особых трудностей,скорее всего "горожане" уверенно обыграют своего соперника на его же поле.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой интересной встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: