"Челси" - "Брентфорд", прогноз, прямая онлайн трансляция

28 января 2017 16:00

Сегодня в 1/16 финала Кубка Англии футболистам "Челси" предстоит сыграть на своем домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" против команды "Брентфорд", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (московское время).Прогноз. "Синие" являются явными фаворитами в этом противостоянии, так как имеют более сильный состав, что дает право говорить о том, что сегодня команда итальянского наставника Антонио Конте уверенно выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Челси" - "Брентфорд" будет доступна на канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: