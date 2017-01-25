Рашфорд может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

26 января 2017 22:24

Молодой английский нападающий Маркус Рашфорд может в ближайшее время подписать с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" новый контракт, несмотря на интерес со стороны нескольких больших команд из Европы.Сообщается о том, что главный тренер "манкунианцев" доволен тем, как 19-летний футболист выступает в нынешнем сезоне, в связи с чем, заинтересован в том, что тот продлил свой контракт с клубом.Стоит отметить тот факт, что в прессе ранее появлялись сообщения о том, что Маркусом Рашфордом интересуются английские команды "Манчестер Сити" и "Челси", а также испанские клубы "Реал Мадрид" и "Барселона".Поделиться: