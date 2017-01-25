"Барселона" - "Реал Сосьедад", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 января 2017 22:11

Сегодня в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании команда "Барселона" сыграет на своем поле против футбольного клуба "Реал Сосьедад", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:15 (московское время).Прогноз. В первом матче "сине-гранатовые" смогли выиграть с минимальным счетом 1:0, что дает им преимущество в этом противостоянии. Есть вероятность того, что команда Луиса Энрике и на своем поле обыгрывает "Сосьедад", и выйдет в полуфинал турнира.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад" будет доступна на спортивном портале gooool.org, ее начало запланировано на 23:15 по московскому времени.Поделиться: