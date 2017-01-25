"Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 января 2017 21:52

Сегодня в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги 2016/2017 команда "Халл Сити" сыграет на своем поле против футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", прямая онлайн видео трансляция начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. В первом матче на "Олд Траффорд" подопечные португальского тренера Жозе Моуринью уверенно выиграли со счетом 2:0, и сегодня скорее всего "манкунианцы" снова одержат победу и выйдут в финал Кубка английской лиги.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка английской лиги "Халл Сити" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на спортивном канале "Eurosport 2" и на портале gooool.org, ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: