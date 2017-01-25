Летом Пепе может сменить "Реал Мадрид" на китайский клуб

26 января 2017 16:29

Во время следующего трансферного, которое откроется летом по окончании текущего сезона, центральный защитник сборной Португалии Пепе может перейти из мадридского "Реала" в один из китайских клубов.Сообщается о том, что сразу несколько представителей чемпионата Китая заинтересованы в подписании 33-летнего чемпиона Европы. При этом отмечается то, что контракт Пепе с "королевским клубом" заканчивается как раз ближайшим летом, а это значит, что португальский защитник сможет совершенно бесплатно присоединиться к своей новой команде, с которой он сможет договориться по контракту.В составе "Реала" Пепе выиграл все возможные трофеи на клубном уровне.Поделиться: