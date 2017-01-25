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"Челси" намерен летом подписать Белотти из "Торино"

25 января 2017 23:27
Во время следующего летнего трансферного окна нынешний лидер чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" намерен попробовать подписать молодого нападающего сборной Италии Андреа Белотти, выступающего в команде "Торино".
"Челси" намерен летом подписать Белотти из "Торино"

По информации британских газет, главный тренер "синих" Антонио Конте хотел бы видеть своего соотечественника в составе лондонского клуба в следующем сезоне, в связи с этим летом "аристократы" могут начать переговоры с туринской командой по поводу трансфера 23-летнего форварда.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что другой лондонский клуб "Арсенал" также проявляет свою заинтересованность в Белотти.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Торино
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