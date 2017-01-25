"Челси" намерен летом подписать Белотти из "Торино"

25 января 2017 23:27

Во время следующего летнего трансферного окна нынешний лидер чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" намерен попробовать подписать молодого нападающего сборной Италии Андреа Белотти, выступающего в команде "Торино".По информации британских газет, главный тренер "синих" Антонио Конте хотел бы видеть своего соотечественника в составе лондонского клуба в следующем сезоне, в связи с этим летом "аристократы" могут начать переговоры с туринской командой по поводу трансфера 23-летнего форварда.Напомним, что ранее сообщалось о том, что другой лондонский клуб "Арсенал" также проявляет свою заинтересованность в Белотти.Поделиться: