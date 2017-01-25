Хесе может перейти из "ПСЖ" в "Мидлсбро"

25 января 2017 23:19

Нападающий сборной Испании Хесе Родригес во время текущего январского трансферного окна может перейти из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в английскую команду "Мидлсбро", которая в нем заинтересована.Сообщается о том, что в стане английской команды готовы подписать 23-летнего футболиста "парижан" на правах аренды, но есть одно препятствие в виде большой заработной платы Хесе, которую он получает в французском клубе. Отмечается, что в "Мидлсбро" готовы платить только половину того, что зарабатывает испанец во Франции. Тем не менее, британские спортивные газеты считают, что трансфер Родригеса в "Мидлсбро" является на текущий момент наиболее реальным.Поделиться: